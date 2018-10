Nach dem Kellerbrand in einem Hochhaus in der Landsberger Allee ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein Zeuge habe am Montag starke Rauchentwicklung aus einem elfstöckigen Hochhaus in Fennpfuhl bemerkt, teilte die Polizei am Dienstag mit. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand im Keller des Hauses zu löschen. Die Anwohner wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Ob es möglicherweise einen Zusammenhang mit einer Hochhaus-Brandserie Anfang des Jahres ebenfalls in der Landsberger Allee gibt, wird noch ermittelt. dpa/nd