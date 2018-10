Als die Jungs 1975/1976, als sie noch sehr süße kleine Teenager im nordirischen Derry waren, ihre Band The Undertones gründeten und mit ihrem hochgradig eingängigen und beschwingten Punk-Pop gelegentlich in den Pubs der Umgebung auftraten, wussten sie noch nicht, dass es eines Tages einen gewaltigen Kult um ihren legendären Song »Teenage Kicks« geben würde. Dieser nämlich wurde zum Lieblingslied des einflussreichen britischen Radio-DJs John Peel, der schnell einen Narren an der charmanten und talentierten Band gefressen hatte und sie einer größeren Öffentlichkeit bekannt machte, indem er wiederholt ihre Zweieinhalbminuten-Songs spielte, in denen es meist um Freud und Leid der Adoleszenz ging. Über das Lied »Teenage Kicks« sagte Peel einst: »Ich kann es mir jetzt nicht anhören, ohne feuchte Augen zu bekommen. Und wenn ich es im Radio spiele, muss ich es in den Anfang einer anderen Platte überblenden, weil ich nicht sprechen kann, nachdem ich es angehört habe.«

1983, nach insgesamt vier Alben, hat sich die Band schließlich aufgelöst, wohl auch wegen des seinerzeit ausgebliebenen Erfolgs ihres nicht mehr am Punkrock, sondern eher am Soulpop orientierten Albums »The Sin Of Pride«, das 1982 erschienen war. 1999 haben allerdings vier der fünf Urmitglieder die Band überraschend wiedergegründet, inklusive einem neuen Sänger. Seither geht die Gruppe wieder regelmäßig auf Tournee und spielt vor einem Publikum aller Altersgruppen, das nicht selten auch Tränen der Rührung in den Augen hat, die alten Gassenhauer. Vor zwei Jahren feierten die Undertones ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. tbl Foto: Promo

