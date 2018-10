Verwaltungsgericht will alte Dieselautos aus der Innenstadt verbannen, aber nicht flächendeckend

Regierung will nach Gipfel mit Bossen bald entscheiden

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) sagte, dass das Land Berlin gut auf das Urteil vorbereitet sei. Bereits in den vergangenen Monaten sei viel getan worden, um die Stickstoffdioxid-Belastung in der Stadt zu senken. mkr Seite 9

In ersten Reaktionen auf das Berliner Urteil forderte die SPD von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), mehr Druck auf die Autohersteller auszuüben. »Es ist nicht akzeptabel, dass die Automanager immer noch die technische Nachrüstung von Diesel-Pkw und deren Finanzierung verweigern«, kritisierte der Vizefraktionschef der SPD im Bundestag, Sören Bartol. Das Urteil zeige, dass Fahrverbote für Dieselfahrer eine »reale Gefahr« seien.

Berlin. Das Verwaltungsgericht Berlin hat am Dienstag entschieden, dass das Land Berlin bis Ende März 2019 auf mindestens elf Straßenabschnitten ein Fahrverbot für Diesel erlässt. Geklagt hatte gegen das Land Berlin die Deutsche Umwelthilfe. Deren Forderung nach einem generellen Fahrverbot für Diesel innerhalb der Berliner Umweltzone wurde allerdings zurückgezogen. Außerdem verpflichtete das Verwaltungsgericht das Land Berlin, den Luftreinhalteplan so fortzuschreiben, dass der Grenzwert für Stickstoffdioxide eingehalten wird. Er liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache hat das Gericht eine Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zugelassen.

Umweltschützer demonstrierten am Dienstag vor dem Verwaltungsgericht Berlin.

