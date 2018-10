Umfrage: Zwei Drittel sehen die Ostdeutschen auch heute noch in der Rolle als Bürger zweiter Klasse

Die Erwartung, dass sich Ungerechtigkeiten der Wende mit der Zeit auswachsen, wären trügerisch, so Köpping. Der »Sachsen-Monitor« etwa zeige, dass sich auch viele 18- bis 27-Jährige Ostdeutsche heute (wieder) als Menschen zweiter Klasse fühlen. nd/ulk

Bis heute hätten 750.000 Menschen Sachsen verlassen - wegen besserer Jobaussichten im Westen. Doch auch wer auf dem Dorf geblieben sei, habe etwas geleistet: bei der Pflege von Angehörigen oder als Chef des Kleingartenvereins, so Köpping. Das Ausmaß in dem Betriebe nach der Wende geschlossen worden seien, werde von der Politik völlig verkannt.

Die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping hat gefordert, den Menschen in Ostdeutschland eine Gelegenheit zu geben, ihre Geschichten zu erzählen. »Dabei geht es gar nicht darum, Mitleid zu erzeugen, sondern zur Kenntnis zu nehmen: Das war hart; die Leute haben etwas geleistet«, sagte die SPD-Politikerin dem »nd«.

