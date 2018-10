Olaf Standke über den Wahlkampf in Großbritannien

Buenos Aires. Argentinien protestiert gegen Militärübungen Großbritanniens auf den Falklandinseln. Das Land weise Übungen in dem »illegitim von dem Vereinigten Königreich besetzten argentinischen Territorium« zurück, hieß es in einem Schreiben des argentinischen Außenministeriums vom Dienstag. Der Streit um die Falklandinseln etwa 400 Kilometer vor der Küste Argentiniens besteht seit Jahrzehnten. Eine UN-Kommission hatte die Hoheitsgewässer Argentiniens 2016 über die Inseln hinaus erweitert. Die britische Regierung hatte jedoch erklärt, die Entscheidung sei nicht bindend.

In der Türkei ist ein Deutscher wegen angeblicher Präsidentenbeleidigung angeklagt

SPD spricht von »Kuhandel« bei CO 2 -Vorgaben der EU für Autobauer

