Was soll das sein

Vatikanstadt. Papst Franziskus hat Abtreibung mit einem Auftragsmord verglichen. »Einen Menschen zu beseitigen ist wie die Inanspruchnahme eines Auftragsmörders, um ein Problem zu lösen«, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwoch bei seiner Generalaudienz im Vatikan. »Ist es richtig, einen Auftragsmörder anzuheuern, um ein Problem zu lösen?«, fragte er die auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen. In seiner Predigt befasste sich Franziskus zunächst mit dem biblischen Gebot, nicht zu töten. Er prangerte die »Abwertung menschlichen Lebens« durch Kriege, Ausbeutung und Ausgrenzung an. AFP/nd