Foto: Pexels

Spaniens sozialdemokratische Regierung hat ein Dekret verabschiedet, um die sogenannte Sonnensteuer abzuschaffen. Dadurch werde das Land »von der großen Absurdität der Sonnensteuer befreit, mit der es sich bei internationalen Experten lächerlich gemacht hat«, sagte die Ministerin für den ökologischen Übergang, Teresa Ribera. Die rechte Vorgängerregierung der Volkspartei (PP) hatte dadurch den Eigenverbrauch von Solarstrom besteuert. Zudem musste der ins Netz eingespeiste Strom von Kleinanlagen bis zu 100 Kilowatt zum Nulltarif abgegeben werden.

Nun ist die Devise, es müsse akzeptiert werden, dass es viele Stromproduzenten gebe, erklärte Ribera. Spanien sei in dieser Frage »rückständig«. Es sei zudem unlogisch, dass ein so sonnenreiches Land wie Spanien lediglich über 1000 kleine Photovoltaikanlagen verfüge, während es in Deutschland eine Million seien.

Tatsächlich hatte das Gesetz zur Sonnensteuer dazu geführt, dass praktisch...