Potsdam. Der Meeresgott selbst stand schon im Juni auf dem historischen Bauwerk. Nun fließt auch das Wasser wieder: Im Potsdamer Park Sanssouci sind die Arbeiten an der Neptungrotte abgeschlossen worden. Seit 2013 wurde das Gebäude, das in den Jahren 1751 bis 1757 errichtet worden war, umfassend saniert. Vandalismus und Witterung hatten dem Denkmal aus der Zeit von König Friedrich dem Großen (1712-1786) stark zugesetzt, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Mittwoch mitteilte. Mit Einnahmen aus den Potsdamer Schlössernächten 2014 bis 2016 und mit Spenden konnte das Bauwerk wieder hergestellt werden. Tragende Architekturteile, Fassade, Skulpturen, Muschelbecken und der Innenraum wurden saniert. dpa/nd