Berlin. Sieben Vereine aus Berlin und Brandenburg werden am 17. Oktober in der Bundeshauptstadt das »Grüne Band« des Deutschen Olympische Sportbunds für vorbildliche Talentförderung erhalten. Diesen Termin teilte der Olympische Sportbund am Mittwoch mit. Den jeweils mit 5000 Euro dotierten Nachwuchsförderpreis erhalten: Der Berliner Turn- und Sportclub (Schwimmen), der SV Luftfahrt Ringen, der LTTC Rot-Weiß (Tennis) aus Berlin, der Radsportclub Cottbus, der Olympische Sportclub Potsdam Luftschiffhafen e. V. (Kanu-Rennsport), der Sportclub Einheit Luckau (Kegeln) und der SC Banzai (Karate). dpa/nd