In der Debatte über sexuelle Belästigungen in der Stasiopfer-Gedenkstätte in Hohenschönhausen haben sich die sechs betroffenen Frauen befremdet über die öffentliche Diskussion geäußert. Diese sei »in eine bedenkliche Schieflage« geraten, schreiben sie laut »Tagesspiegel« in einem neuen Brief an den Stiftungsrat. Sie seien schockiert, dass Politiker, Mitglieder des Stiftungsbeirates und Journalisten »das unangemessene Verhalten von Vorgesetzten weiterhin ausblenden«. Diese hätten zudem weder Bedauern geäußert, noch sich entschuldigt. epd/nd