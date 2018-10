Nicolas Šustr über Obdachlose in der U-Bahn und den Senat

Ein U-Bahnhof ist natürlich eine etwas bessere Übernachtungsmöglichkeit als die Straße. Die Erkenntnis, dass eine vernünftige Lösung her muss für Menschen, die Hunde haben oder übermäßig alkoholisiert sind und daher nicht in herkömmlichen Unterkünften Einlass finden, sollte es schon eine Weile geben.

Kostenfreie Kita in Hessen - die Linke glaubt, sie habe das mit ihrer jahrelangen Forderung der hessischen Landesregierung abgerungen. Mag sein. Aber linke Politik ist die ewige Zurschaustellung des Kostenlosen nicht.

Nicolas Šustr will vernünftige Plätze für Obdachlose

Ulrike Henning über Reformbedarf in Pflegeunternehmen

