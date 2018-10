Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat sein Vorkaufsrecht für zwei weitere Wohngebäude ausgeübt. Das teilte Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) am Mittwoch mit. Die Häuser befinden sich in der Muskauer Straße 14 und der Gneisenaustraße 5. Betroffen sind insgesamt 53 Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten. Übernommen werden die Häuser von der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag. Zusätzlich wurden in fünf Fällen Abwendungsvereinbarungen von Immobilienkäufern akzeptiert. Diese reduzieren die Verdrängungsgefahr für Mieter durch Sanierungen oder Aufteilung in Eigentumswohnungen. Dies betrifft weitere 167 Wohnungen. »Wir lassen nicht locker und werden uns weiterhin für die Mieter*innen und deren Rechte einsetzen«, so Schmidt. jse