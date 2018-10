Nach den erfolgreichen Ausgaben des Festivals in den vergangenen Jahren findet das ID Festival 2018 zum vierten Mal im Radialsystem statt und setzt dabei auf einen Neustart: Künstler der »next generation«, neue Formate und neue Formen der Auseinandersetzung mit dem Thema Israel - Deutschland stehen im Fokus, zukunftsorientierte Fragestellungen werden auch auf Formen und Inhalte angewendet. Zu den Highlights zählen unter anderem »Cinderella« als Ballettumsetzung einer Oper der gefeierten 13-jährigen Komponistin Alma Deutscher (Foto), eine alternativ-kabarettistische Schabbatfeier inklusive Buffet von Micki Weinberg, neue Formate von den Pianisten Tamar Halperin, Kai Schumacher und Matan Porat - kombiniert mit Lichtdesign, Electronics oder Yoga, eine Dokumentartheater-Uraufführung über israelisches Leben in Berlin, eine neue Folge des preisgekrönten SWR-Podcasts »We Love Israel« sowie die Ausstellung »L’Chaim - Auf das Leben«. Der künstlerische Leiter und Festivalgründer Ohad Ben-Ari und sein Team wollen während des Festivals die Möglichkeit eines friedlichen, neugierigen Miteinanders in einer pluralen Gesellschaft erlebbar machen. nd Foto: Patrick Hürlimann

12. bis 18. Oktober, verschiedene Aufführungsorte, Programm unter: https://idfestival.de/de