Mit einer Gedenktafel will Berlin an den Rechtsphilosophen Martin Buber (1878 - 1965) erinnern. Am Vopeliuspfad 12 in Berlin-Zehlendorf werde am kommenden Dienstag (16. Oktober) die Tafel enthüllt, teilte die Senatskulturverwaltung am Dienstag mit. Der in Wien gebürtige Buber war 1906 nach Berlin gezogen. Zuvor hatte er in Basel als Delegierter am Dritten Zionistenkongress teilgenommen. Bis 1916 gab Buber in Berlin die Schriftensammlung »Die Gesellschaft« mit sozialpsychologischen Themen heraus und übernahm danach die Leitung der Zeitschrift »Der Jude«. 1923 erhielt er einen Lehrauftrag für Religionswissenschaft an der Universität Frankfurt/Main. dpa/nd