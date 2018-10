Die Kulturverwaltung des Senats vergibt auch im Jahr 2019 Arbeitsstipendien im Bereich Film und Video an Filmemacherinnen, die ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt in Berlin haben. Gefördert werden alle Phasen der Filmrealisierung, von ersten Recherchen und der Drehbucherstellung über Dreharbeiten bis zur Postproduktion. Bewerbungsschluss ist der 6. November. nd