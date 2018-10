Berlin. Für den seit über zwei Jahren in Berlin lebenden türkischen Journalisten Can Dündar sind nach dem Besuch von Präsident Recep Tayyip Erdogan nochmals verschärfte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden. Das sagte der im deutschen Exil lebende Journalist dem Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Am Mittwoch sollte in Istanbul ein weiterer Prozess gegen Dündar starten. Er war bereits zuvor in Abwesenheit zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft wegen Geheimnisverrats verurteilt worden. Allerdings wurde das Urteil später wieder aufgehoben. Im Inforadio machte Dündar deutlich, dass sich seine Gefährdungslage seit dem Staatsbesuch Erdogans Ende September deutlich verschärft habe. Wenn er in der Öffentlichkeit auftrete, treffe die deutsche Polizei die nötigen Maßnahmen. epd/nd