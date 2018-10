Was soll das sein

Berlin. Die Zahl der in Deutschland gestellten Asylanträge ist im September stark zurückgegangen. Wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte, beantragten im vergangenen Monat rund 13 000 Menschen Asyl, rund 11 200 davon stellten erstmals einen Antrag. Im August und Juli lag die Zahl der Asylanträge bei jeweils mehr als 15 000. Die Zahl der Erstantragsteller für das bisherige Gesamtjahr lag Ende September bei 124 000 und damit weit unter dem von Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbarten Korridor, nach dem die Zuwanderung die Spanne von 180 000 bis 220 000 nicht überschreiten soll. dpa/nd