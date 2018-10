Washington. US-Präsident Donald Trump will sich nach den Kongresswahlen im November wieder mit dem nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong Un treffen. Das sagte Trump am Dienstag auf einem Flug von Washington nach Iowa. Noch ist unklar, wie die Gegenleistungen der USA für eine atomare Abrüstung Nordkoreas aussehen. Trump hatte vage Sicherheiten in Aussicht gestellt. dpa/nd