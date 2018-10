Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat den geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen der Bundesregierung kritisiert. »Es ist beschämend, dass Frauen im öffentlichen Dienst und auch in den Bundesministerien noch immer derartig unterpräsentiert sind«, sagte Giffey am Dienstag. Union und SPD hätten Im Koalitionsvertrag bis 2025 eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Leitungsfunktionen der Bundesverwaltung vereinbart. »Derzeit sind wir davon weit entfernt«, sagte die SPD-Politikerin. dpa/nd