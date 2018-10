Hessen: Die Gegner der Airport-Erweiterung in Frankfurt mischen sich in den Wahlkampf ein

Luxemburg. Europas Autoindustrie muss sich auf neue Klimaschutzvorgaben einrichten. Die EU-Staaten einigten sich nach rund 13-stündigen Verhandlungen am späten Dienstagabend darauf, dass Neuwagen im Jahr 2030 im Schnitt 35 Prozent weniger CO2 ausstoßen sollen als 2020. Deutschland trug das Ziel mit, obwohl es über den Wunsch der Bundesregierung nach nur 30 Prozent Minderung hinausging. Die meisten Regierungen hatten 40 Prozent angestrebt. »Das war heute wirklich, wirklich schwierig«, sagte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Immerhin gebe es nun aber eine gemeinsame Position für die Verhandlungen mit dem Parlament.

