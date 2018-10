Was soll das sein

Düsseldorf. Mit großer Mehrheit hat der nordrhein-westfälische Landtag am Donnerstag beschlossen, eine »Fluggastrechte-App« auf den Weg zu bringen. Das Programm soll Reisenden helfen, Entschädigungen künftig unkompliziert per Handy geltend zu machen. Die neue App soll von der Verbraucherzentrale entwickelt werden.»Die Menschen benötigen Hilfe«, sagte Verbraucherministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). Flugverspätungen, Annullierungen und Beschwerden hätten in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Viele Airlines klärten ihre Passagiere nicht über ihre Rechte auf, beklagten Abgeordnete aus allen Fraktionen. Auf Entschädigungsansprüche werde oft nicht oder erst im Mahnverfahren reagiert, kritisierte der CDU-Abgeordnete Christian Untrieser. Bundesweit habe es allein im Juli schon fast 3200 Flugausfälle und 1313 Flüge mit über drei Stunden Verspätung gegeben. dpa/nd