Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Langsdorf. Von Montag an sollen am A20-Loch nahe Tribsees im Landkreis Vorpommern-Rügen die ersten Teile einer Behelfsbrücke montiert werden. Damit sollen Autofahrer voraussichtlich ab Dezember wieder auf einer Spur je Richtung die Baustelle passieren können, teilte das Schweriner Verkehrsministerium am Donnerstag mit. Nach der Fertigstellung entfällt damit die Umleitung des gesamten Autobahnverkehrs durch mehrere Dörfer. Jeweils drei nebeneinander gelegte Brückensegmente ergeben eine 7,5 Meter breite Fahrbahn, auf der die beiden Spuren Platz finden, erklärte das Ministerium. Insgesamt bestehe die Brücke aus 81 Teilen und werde etwa 773 Meter lang. Sie soll rund 50 Millionen Euro kosten. dpa/nd