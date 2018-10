Lima. Perus Oppositionsführerin Keiko Fujimori ist wegen mutmaßlicher Geldwäsche festgenommen worden. Gegen die ehemalige Präsidentschaftskandidatin und Tochter des Ex-Staatschefs Alberto Fujimori sei ein Haftbefehl von zehn Tagen verhängt worden, bestätigte deren Rechtsanwältin Giuliana Loza am Mittwoch im Sender RPP. Dies sei eine »unfaire und willkürliche Maßnahme, ohne jede Rechtfertigung«, sagte Loza. Die Politikerin steht im Verdacht, bei der Wahlkampagne 2011 Geld vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht erhalten zu haben. dpa/nd

In der Türkei angeklagter Deutscher darf nach Prozesseröffnung ausreisen

Große Koalition will im Koalitionsvertrag verankerten Exportstopp von Kriegsmaterial aufweichen

Pädagogen fehlen vor allem im Osten und in Berufsschulen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!