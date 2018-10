Tunis. Mit einer Ausbildungsinitiative will Deutschlands Entwicklungsminister Gerd Müller die Situation von jungen Menschen in Tunesien verbessern. Allein in der Autoindustrie sollen dadurch bis zu 7500 neue Jobs entstehen, sagte Müller bei einem Besuch in Tunis: »Wir investieren in die Zukunft der tunesischen Jugend.« Am Mittwochabend unterschrieb Müller sieben Vereinbarungen mit deutschen Firmen in dem Land. Nach seinen Angaben haben deutsche Entwicklungsprojekte und Kredite derzeit ein Volumen von 1,7 Milliarden Euro. dpa/nd