Kabul. Bei einem Taliban-Überfall auf einen Außenposten der Grenzpolizei in der nordafghanischen Provinz Kundus sind mindestens 15 Grenzpolizisten getötet worden, sagte Provinzrat Said Asadullah Sadat. Der Stützpunkt sei niedergebrannt, und die Angreifer hätten die gesamte Ausrüstung mitgenommen. dpa/nd

In der Türkei angeklagter Deutscher darf nach Prozesseröffnung ausreisen

Große Koalition will im Koalitionsvertrag verankerten Exportstopp von Kriegsmaterial aufweichen

Pädagogen fehlen vor allem im Osten und in Berufsschulen

