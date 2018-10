Berlin. Nach den umstrittenen Äußerungen zur Kolonialzeit des Afrika-Beauftragten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben Grünen-Politiker eine Klarstellung der Bundesregierung und die Entlassung von Günter Nooke (CDU) verlangt. Wenn die Bundesregierung die Ansichten von Nooke nicht teile, »dann muss sie Nooke entlassen«, sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonther am Donnerstag der AFP. Das von Nooke gegebene Interview »strotzt vor rassistischen Stereotypen«, sagte sie. Nooke hatte der Zeitung »B.Z.« zu den Folgen der Kolonialzeit in Afrika gesagt: »Es gibt schon Nachwirkungen. Schlimm waren die Sklaventransporte nach Nordamerika. Auf der anderen Seite hat die Kolonialzeit dazu beigetragen, den Kontinent aus archaischen Strukturen zu lösen. Experten, auch Afrikaner, sagen: Der Kalte Krieg hat Afrika mehr geschadet als die Kolonialzeit.« AFP/nd

