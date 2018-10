Was soll das sein

Demonstration von Umweltschützern vor dem Landtag Nordrhein-Westfalen für den Stopp des Braunkohleabbaus. Foto: dpa/Christophe Gateau

Köln. Die politische Entscheidung über die Zukunft der Braunkohleförderung muss sich nach Ansicht der allermeisten Deutschen vor allem am Klimaschutz orientieren. Für 84 Prozent der Bevölkerung ist der Klimaschutz das wichtigste Kriterium, wie aus einer am Donnerstag in Köln verbreiteten ARD-Umfrage hervorgeht.

Die Versorgungssicherheit spielt demnach für knapp jeden zweiten Bundesbürger (48 Prozent) die Hauptrolle. Ähnlich vielen Befragten (47 Prozent) liegt der Erhalt von Arbeitsplätzen am Herzen. Der Strompreis hat bei der Diskussion über die Zukunft des Braunkohleabbaus dagegen nur für 16 Prozent die wichtigste Bedeutung.

Generell finden drei von vier Deutschen (74 Prozent), dass sich die Bundesregierung mehr für den Klimaschutz engagieren sollte. Zufrieden mit der Klimaschutzpolitik ist gut jeder Fünfte (22 Prozent). Nur drei Prozent meinen, die Regierung tue zu viel in Klimafragen. Das Institut Infratest dimap befragte für den ARD-»Deutschlandtrend« am Montag und Dienstag telefonisch 1.008 Wahlberechtigte. epd/nd