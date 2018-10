Takeo Ischi wuchs in Tokio auf und studierte Maschinenbau. In seiner Freizeit erlernte er mit Schallplatten von Franzl Lang als Autodidakt das Jodeln. Dann ging er nach Europa und wurde in Deutschland als »jodelnder Japaner« bekannt. Diese Form der Entwurzelung, in der die Kultur aus einem Homogenitätszusammenhang gerissen wird, klingt gut – zumindest in den Ohren hiesiger Freunde der volkstümlichen Musik.

Foto: dpa