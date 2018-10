Was soll das sein

Bad Iburg. In einem Schlachthof im niedersächsischen Bad Iburg sollen Rinder systematisch gequält worden sein. Die für Landwirtschaftsstrafsachen zuständige Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Nachdem Tierrechtler die Missstände mit heimlich aufgenommenem Filmmaterial dokumentiert hatten, legte der Landkreis Osnabrück den Betrieb vorläufig still. Das niedersächsische Agrarministerium war am 1. Oktober von der »SOKO Tierschutz« über die Vorwürfe informiert worden und hatte Strafanzeige erstattet. Es bestehe der Verdacht, dass Tiere bei der Anlieferung tierschutzwidrig behandelt worden seien, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. dpa/nd