Mayen. Mehr als 100 Briefe soll ein Postbote in einem Gebüsch in Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz) entsorgt haben. Die aufgefundenen Briefe seien Anfang Oktober abgestempelt und am Donnerstag gefunden worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Nach ersten Ermittlungen richte sich der dringende Tatverdacht gegen einen 19-jährigen Postboten. Ein Strafverfahren wegen Verletzung des Postgeheimnisses sei eingeleitet worden. Laut Polizei wurden die Briefe zunächst durch die Beamten sichergestellt und anschließend an die Post übergeben. Sie werden nun in den kommenden Tagen erneut an ihre Empfänger versendet. dpa/nd