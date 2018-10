Zur Einweihung der DITIB-Moschee in Köln sorgte der türkische Präsident für ein geteiltes Echo

Köln. Im Strafprozess um den verheerenden Einsturz des Kölner Stadtarchivs sind am Freitag drei von vier Angeklagten freigesprochen worden. Lediglich ein Bauüberwacher der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) wurde vom Kölner Landgericht zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Wegen des verheerenden Unglücks bei U-Bahn-Bauarbeiten vor knapp zehn Jahren hatten sich die Angeklagten seit Januar wegen fahrlässiger Tötung und teils auch wegen Baugefährdung verantworten müssen. Sie sollen ihre Sorgfaltspflichten beim U-Bahn-Bau schwerwiegend verletzt haben, was ihre Verteidiger im Prozess bestritten. AFP/nd

CSU lädt Österreichs Kanzler Kurz zum Wahlkampfende in Bayern ein

Am Samstag wendet sich eine bunte Großdemo in Berlin gegen rechte Hetze

