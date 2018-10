Düsseldorf. Rund 150 RWE-Bergarbeiter haben vor dem nordrhein-westfälischen Landtag für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und gegen eine Verunglimpfung ihrer Branche demonstriert. Auf Transparenten war am Freitag unter anderem der Spruch »Wir Bergleute sind keine Nazis« zu lesen. Die Kritik bezieht sich auf einen umstrittenen Tweet der Grünen-Fraktionschefin Monika Düker. Sie hatte am vergangenen Samstag ein Foto eines Banners von einer Demonstration am Hambacher Forst gepostet, auf dem »Ob Nazis oder Kohle: Braun ist immer scheiße!« stand. dpa/nd