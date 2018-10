Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Frankfurt am Main. Drogen statt Schokolade: Bei der Kontrolle einer Postsendung aus Bolivien in die Niederlande haben Mitarbeiter des Hauptzollamts Frankfurt im Inneren eines Luftpolsterumschlags eine Tafel Schokolade und Kaugummi gefunden. Eine Röntgenaufnahme zeigte allerdings einen auffälligen Schatten in der Mitte der Schokolade. »In der Verpackung befand sich eine mit Schokolade überzogene Platte mit einer weißen, pulvrigen Substanz. Der Drogentest reagierte positiv auf Kokain«, sagte eine Zollsprecherin. Bei dem Fund handelte es sich den Angaben zufolge um 13 Gramm Kokain im Wert von etwa 600 Euro. dpa/nd