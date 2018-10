Luxemburg. Die EU-Kommission hat Deutschland und andere Länder des Schengenraums aufgefordert, die Grenzkontrollen an ihren Binnengrenzen aufzuheben. »Es ist der Moment, dies zu beenden«, sagte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos am Freitag beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg. Die Reisefreiheit im Schengenraum sei »eines der greifbarsten Beispiele der europäischen Integration«. Europa dürfe nicht in die Vergangenheit mit »geschlossenen Grenzen« zurückkehren. AFP/nd