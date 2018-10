Beziehungen werden frostiger / Nach Flugzeugabschuss will Russland die syrische Luftabwehr verstärken

New York. Russland hat im UN-Sicherheitsrat die syrischen Weißhelme als »Bedrohung« bezeichnet und damit für einen Eklat gesorgt. Bei einer Sitzung hinter verschlossenen Türen sagte der russische Vertreter am Donnerstag (Ortszeit) nach Angaben von Diplomaten, westliche Staaten müssten für einen Rückzug der Weißhelme aus Syrien sorgen. Das gelte auch für die Rebellenbastion Idlib. »Die Terroristen müssen gehen. Es ist keine gute Idee, sie innerhalb der Gesellschaft zu lassen.« Der US-Vertreter sprach von »skandalösen und falschen Anschuldigungen« gegen die Zivilschutzorganisation. AFP/nd

CSU lädt Österreichs Kanzler Kurz zum Wahlkampfende in Bayern ein

Am Samstag wendet sich eine bunte Großdemo in Berlin gegen rechte Hetze

