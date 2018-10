Caracas. Nach dem Tod eines oppositionellen Politikers in venezolanischer Haft hat der Außenminister des Landes Bundeskanzlerin Merkel auf Twitter attackiert. »Es ist bedauerlich, dass sich die deutsche Kanzlerin Angela Merkel so offensichtlich der Trump-Regierung unterwirft«, schrieb Jorge Arreaza am Donnerstag (Ortszeit). Die Bundesregierung hatte zuvor »eine rasche, transparente und unabhängige Aufklärung der Todesumstände« gefordert. Die Opposition hegt Zweifel an der offiziellen Version. dpa/nd