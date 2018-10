Paris. Zehntausende Menschen in Frankreich haben für einen entschlosseneren Kampf gegen den Klimawandel demonstriert. Bei den Kundgebungen in fast 80 Städten gingen am Samstag nach Angaben der Organisatoren insgesamt 100 000 Menschen auf die Straße. Die größte Demonstration fand mit 25 000 Teilnehmern in der Hauptstadt Paris statt. Der frühere französische Umweltminister Nicolas Hulot begrüßte im Kurzbotschaftendienst Twitter »die Mobilisierung eines jeden«, der sich für den Klimaschutz einsetze. Er war vor einem Monat wegen zu wenig Unterstützung von französischer Regierung zu geringer Unterstützung seiner Politik durch die Regierung zurückgetreten. AFP/nd