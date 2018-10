Damaskus. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat mindestens 130 Familien aus einem Flüchtlingslager in der ostsyrischen Provinz Dair as-Saur entführt. Die Islamisten hätten das Lager, in dem überwiegend Frauen lebten, überfallen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag. Danach seien die Entführten in ein vom Islamischen Staat kontrolliertes Gebiet östlich des Flusses Euphrat gebracht worden. dpa/nd