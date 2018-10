New York. Die UNO, Israel und Syrien haben nach Angaben der US-Regierung vereinbart, den einzigen Grenzübergang zwischen Syrien und den von Israel besetzten Golanhöhen am Montag wieder zu öffnen. Die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, erklärte am Freitag in New York, die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Kuneitra werde auch die Arbeit der UN-Truppen in dem Gebiet erleichtern. Sie könnten sich nun wieder verstärkt darum bemühen, »Feinseligkeiten auf den Golanhöhen zu verhindern«. Der Grenzübergang wurde im April 2015 geschlossen. AFP/nd