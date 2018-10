Chicago. In Chicago haben Tausende Demonstranten Präsident Donald Trump eine frauenfeindliche Politik vorgeworfen und zur Stimmabgabe gegen die Republikaner bei den bevorstehenden Kongresswahlen aufgerufen. Unter dem Motto »Marsch zu den Wahlurnen« versammelten sich am Samstag überwiegend weibliche Trump-Gegner im Stadtzentrum. AFP/nd

