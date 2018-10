Prüfung eines Einsatzes der Bundeswehr in Syrien sorgt für Aufregung

Berlin. Die Bundeswehr hat einem Zeitungsbericht zufolge Probleme bei der Anschaffung neuer Sturmgewehre. Bei ersten Tests der von verschiedenen Herstellern angebotenen Gewehre habe keines den Anforderungen genügt, berichtete die »Welt am Sonntag«. Eine Vergleichserprobung habe ergeben, »dass keines der angebotenen Produkte alle durch den öffentlichen Auftraggeber zwingend geforderten Leistungen erfüllt«, schrieb das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr demnach an das Verteidigungsministerium. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte 2015 entschieden, das Standard-Sturmgewehr G36 auszumustern und durch ein Nachfolgemodell zu ersetzen. Expertengutachten hatten zuvor Präzisionsmängel unter bestimmten Bedingungen etwa bei extremen Außentemperaturen festgestellt. AFP/nd

