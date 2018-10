Was soll das sein

Bonn. Monatelange Hitze und Dürre verhageln jetzt auch den Zuckerrübenbauern in Nordrhein-Westfalen die Ernte. »Wir haben überall deutlich weniger Ertrag als im Vorjahr. Die Rübenmasse ist dramatisch niedriger«, sagte der Geschäftsführer des Rheinischen Rübenbauernverbands, Peter Kasten, mit Blick auf die laufende Ernte. Die Rübenmasse liege 25 Prozent unter der des Vorjahres und sei bis zu 20 Prozent geringer als im langjährigen Schnitt. Die Rüben seien zu klein und die Preise dafür auf einem historischen Tief. Zwar seien die Zuckergehalte durch die Sonne und Trockenheit recht hoch. Entscheidend für den Zuckerertrag sei aber die Mass und die habe sehr gelitten. Die Ernteeinbußen kämen zusammen mit einem historischen Preistief. »Die Zucker- und die Rübenpreise sind so niedrig wie noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg«, sagte Kasten. Nordrhein-Westfalen ist nach Verbandsangaben eines der bedeutendsten Rüben-Anbaugebiete in Europa. dpa/nd