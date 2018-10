Kiel. Die Polizei in Schleswig-Holstein soll ab 2019 Diensthandys erhalten anstatt wie ursprünglich geplant einen Tablet-Computer pro Dienstfahrzeug. »Nach eingehender Prüfung von Innenministerium und Landespolizei ist die direkte Ausstattung der eingesetzten Polizistinnen und Polizisten mit Smartphones aus heutiger Sicht sinnvoller als die Ausstattung von Streifenwagen mit Tablets«, sagte Tim Radtke, Sprecher des Innenministeriums, den »Kieler Nachrichten«. dpa/nd

