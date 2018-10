Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Foto: AFP/Goh Chai Hin

Über Jahrzehnte hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) den Ruf, der verlängerte Arm der US-Außenwirtschaftspolitik zu sein. Daher ist es durchaus bemerkenswert, wenn IWF-Direktorin Christine Lagarde auf der Herbsttagung ihrer Finanzinstitution in deutlichen Worten die Regierenden in Washington angreift und zu mehr Kooperation mahnt. Und im Unterschied zur Welthandelsorganisation, die bei den sich zuspitzenden Handelskonflikten auf die Zuschauertribüne gesetzt wurde, scheint die Bedeutung des IWF wieder zu wachsen. Angesichts heftiger werdender Devisenturbulenzen ist er als Kreditgeber der letzten Instanz wieder gefragt - dem Beispiel Argentiniens und Pakistans werden bald weitere Schwellenländer folgen.

Offensichtlich ist das Finanzsystem auch zehn Jahre nach der Lehman-Pleite krisenanfällig geblieben. Damals wurden die akuten Bedrohungen dank des Einschreitens Washingtons und Pekings rasch bewältigt. Wenn sich nun aber die beiden größten Wirtschaftsmächte USA und China, deren Wirtschaften eng verflochten sind, in einen von Präsident Donald Trump angezettelten Handelskonflikt stürzen, sind die Folgen unabsehbar. Allerdings hat der IWF mit seinem klaren Bekenntnis zu Austeritätspolitik und Schonung der Großbanken stark zur jetzigen Lage beigetragen. Die Kritik an Trump ist berechtigt - ohne sich an die eigene Nase zu fassen, wird sie freilich folgenlos bleiben.