Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Was hat der Hambacher Forst mit Kunst zu tun? Die Ausstellung »Artefakte« im Museum für Naturkunde zeigt die Kehrseite des Energieverbrauchs und die immensen Auswirkungen auf die Umwelt. Die Schau bietet aber, wie der Name aus Art (engl. für Kunst) und Fakten suggeriert, nicht nur Datensätze über Umweltverschmutzung. Großformatige Fotografien zeigen ein schillerndes Farbenspiel in rot, orange und grün - mit saurem Grubenwasser vollgelaufene Baggerspuren vom Braunkohleabbau - oder kräftiges Rot auf blauem Grund - Chemikalien, die nach der Explosion der Bohrinsel »Deepwater Horizon« auf das Öl verteilt wurden. dpa/nd