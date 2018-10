Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

In der Frage der Kooperation von Zivilgesellschaft und Verwaltung bei der künftigen Entwicklung des Kreuzberger Dragonerareals gebe es »einen Dissens zwischen mir und der Verwaltung«, räumt der Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) bei Twitter ein. Bei der Auftaktveranstaltung zum bezirklichen Projekt LokalBau, das Strukturen für eine Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe für gemeinwohlorientierten Neubau schaffen soll, äußerte sich eine Mitarbeiterin des Stadtplanungsamtes skeptisch zum laufenden Verfahren. »Wir finden keine gemeinsame Sprache und keine Zusammenarbeit«, sagte sie in Hinblick auf das Dragonerareal (»nd« berichtete). Die Aussage zeige, dass die Verwaltung auf Arbeitsebene »offen sprechen« könne, so der Baustadtrat. Es gehe bei LokalBau um eine »neue Arbeitsteilung zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft«. Dies zu durchdringen sei die gemeinsame Aufgabe. nic