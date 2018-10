Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Sonntag erstmals seit dem Verschwinden des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul mit Saudi-Arabiens König Salman telefoniert. Es darum gegangen, »Licht in den Fall von Jamal Khashoggi« zu bringen, verlautete aus Ankara. Das Außenministerium in Riad erklärte, Salman habe die »soliden« Beziehungen zwischen beiden Ländern beschworen. Er dankte Erdogan für die Einrichtung einer gemeinsamen Untersuchungskommission. Das saudische Konsulat in Istanbul sollte am Montag durchsucht werden. AFP/nd