Chefredakteur Klaus Brinkbäumer verlässt den »Spiegel« zum 31. März 2019, teilte der »Spiegel«-Verlag am Montag in Hamburg mit. Bis dahin werde Brinkbäumer dem Haus als Autor verbunden bleiben. Der 51-Jährige war seit 2011 Mitglied der Chefredaktion, seit 2015 stand er an der Spitze des Magazins.

Vor zwei Monaten hatte der Verlag einen Wechsel verkündet: Steffen Klusmann, 52, bisher Leiter des »Manager Magazins«, soll Brinkbäumer ablösen. Zur Chefredaktion gehören künftig auch »Spiegel Online«-Chefin Barbara Hans und Ullrich Fichtner, seit 2016 Reporter in Paris. Die neue Chefredaktion soll ab Janaur erstmals eine gemeinsame Redaktion von »Spiegel online« und »Spiegel«-Print führen, wogegen sich die Printredakteure sehr lange gewehrt haben. dpa/nd