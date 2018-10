Die mäßigen Leistungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der »Nations League«, der neuesten Erfindung des Kommerzfußballs, spiegeln sich auch in den Einschaltquoten wider: Die 0:3-Pleite in den Niederlanden interessierte am Samstagabend im ZDF nur noch 9,61 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 33,4 Prozent. Das erste Spiel in dem neuen Wettbewerb, das 0:0 gegen Frankreich, hatten am 6. September noch mehr als elf Millionen Zuschauer (39 Prozent) gesehen. dpa/nd