Was soll das sein

Wusterhausen/Dosse. Mit 76,6 Prozent hat Philipp Schulz am Sonntag die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse gewonnen. Mit nur 23,4 Prozent musste sich der bisherige Bürgermeister Roman Blank (SPD) geschlagen geben. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,5 Prozent. Im Wahlkampf unterstützt wurde der Einzelbewerber Schulz unter anderem von der Linkspartei, von der CDU und von der Wählergemeinschaft »Ländlicher Raum«. Bei der ersten Runde der Bürgermeisterwahl ausgeschieden waren Ende September Torsten Stürmer (AfD) mit 17,5 Prozent und Roland Schütze (parteilos) mit 10,5 Prozent. Da hatte der letztendliche Wahlsieger Schulz mit 48,7 Prozent schon klar vor Roman Blank (23,4 Prozent) gelegen. nd